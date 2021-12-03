İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında sağanak yağış ve lodosun etkisiyle meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 3 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

3 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.12.2021 03:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.12.2021 08:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.12.2021 08:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 3 ARALIK