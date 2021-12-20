İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 20 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 20 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

20 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah,Mimar Sinan Mah,Turgut Reis Mah,Battal Gazi Mah,Adil Mah,Ahmet Yesevi Mah,Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Battalgazi Terfi Merkezi Ayedaşın Planlı Elektrik Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 20.12.2021 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI 20 ARALIK