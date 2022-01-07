İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 7 Ocak Cuma günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 7 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 7 Ocak Cuma 2022 İSKİ su kesintisi

7 OCAK İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 07.01.2022 08:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.01.2022 10:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.01.2022 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.01.2022 11:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.01.2022 10:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 7 OCAK