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Haberler Gündem İSKİ'den su kesintisi duyurusu! İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi

Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Aralık İSKİ su kesintisi...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 9 Aralık İstanbul su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbullular, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi. İSKİ, 9 Aralık Perşembe günü arıza ve su kesintisi yaşanacak ilçeleri İstanbullularla paylaştı. İSKİ 9 Aralık su kesintisi olan ilçeler ne? İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?

09.12.2021 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ'den su kesintisi duyurusu! İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 9 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

9 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2021 14:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2021 15:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 0:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2021 13:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Çakmak Mah,Çamlık Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Mehmet Akif Mah,Tatlısu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2021 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI 9 ARALIK

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