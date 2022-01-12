İSKİ'den İstanbullulara sevindirici haber!

İHA

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü.

YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre önce yağmur ardından gelen kar yağışı ile birlikte barajların su seviyelerindeki artış devam ediyor.

YÜZDE 50.32 ORANINA ULAŞTI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (iSKİ) yapılan ölçümlerde dün yüzde 48.87 olan su seviyesi kent genelinde etkili olan yağışlarla yüzde 50.32’ye çıktı.

DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Barajlardaki doluluk oranının bugün ve yarın etkili olması beklenen kar yağışıyla daha da artması öngörülüyor.