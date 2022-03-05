İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durum!

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da mevsim normallerinin altında yağış alan sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 83.7'YE ULAŞTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre 2021 yılının kasım ayında genel doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülen baraj doluluk oranları 2022 yılının mart ayında yüzde 83.78’e yükseldi.

ÖMERLİ BARAJI'NDA ORAN YÜZDE 92.1 OLDU

Sene başından itibaren kar ve sağanak yağışların etkisini göstermesi ile birlikte İstanbul’da bulunan barajlarda en fazla doluluk oranına sahip olan baraj ise Ömerli Barajı.

Anadolu Yakasında bulunan Ömerli Barajının doluluk oranı 92.15 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDA DOLULUK ORANI

Yüzde 92.15 doluluk oranı ölçülen Ömerli Barajı havadan dron ile görüntülendi. İstanbul’da bulunan barajların doluluk oranı ise şu şekilde ölçüldü:

Alibeyköy: % 76.21

Büyükçekmece: % 80.73

Darlık: % 91.46

Elmalı: % 98.65

Istrancalar: % 96.6

Kazandere: % 100

Ömerli: % 92.15

Pabuçdere: % 94.99

Sazlıdere: % 54.69

Terkos: % 79.7