İşitme engelliye ayı saldırdı

AA

Artvin'in Borçka ilçesinde ayı saldırısını uğrayan işitme engelli yaralandı.

İlçedeki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzasında bulunan Efeler Köyü Aksu Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Ersin Karadeniz (36), dün mezradaki evinin çatısındaki karları temizlemek için dışarı çıktı.

Karadeniz, mezradaki evine giderken yolda ormanlık alanda dinlenirken ayı saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile boğuşan Karadeniz elindeki baltayla karşılık verdi. Bunun üzerine ayı bölgeden uzaklaştı. Ayı saldırısı esnasında bacaklarından yaralanan Karadeniz, telefonla görüntülü arayarak durumu akrabalarına bildirdi.

'İKİ BACAĞINDAN CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMA VAR'

Kar nedeniyle araçla ulaşımın olmadığı bölgeye yaya olarak giden vatandaşlar, Karadeniz'i ağaç dallarından yaptıkları sedye ile köy merkezine kadar getirdi. Borçka Devlet Hastanesi'ne getirilen Karadeniz, buradaki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sek edildi.

İki bacağından ciddi şekilde yaralanan Karadeniz, Artvin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Gazetecilere olayı anlatan Karadeniz'in amcası Veysel Karadeniz, yeğenin hayatı tehlikesinin olmadığını ama bacaklarında ciddi yaralanmalar olduğunu kaydetti.

'ELİNDEKİ BALTAYLA AYIYA VURMUŞ VE KURTULMUŞ'

Yeğeninin doğuştan işitme engelli olduğunu belirten Karadeniz, şöyle devam etti: "Mezrada bulunan mereğinde ot olduğundan, çatısı çökmesin diye köyden kalkıp mezraya gitmiş. Mezra uzak tabi, ister istemez ormanın içinden geçiyorsun. Ağacın dibinde oturduğu sırada arkasından aniden ayı saldırmaya başlamış. Ayı ayaklarından kapıp silkelemeye başlayınca buda elindeki baltayla ayıya vurmuş ve kurtulmuş. Bir arkadaşını görüntülü arayarak yardım istiyor, daha sonra bize haber verdiler, biz de kalktık köyden almaya gittik, getirdik. Hastanede tedavisi yapıldı. 14 dikişi atıldı bacağına. Durumu şu anlık iyi."