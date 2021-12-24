İşitme engelli anne ve çocuğuna minibüs çarptı!

İHA

Korkunç kaza, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Çocuğunu okula götürmek isteyen işitme engelli anne Filiz Oruç, oğlu İbrahim Arda Oruç ile birlikte caddeden karşı tarafa geçmek istedi.

İHA'nın haberine göre, yolun yarısına gelip durduktan sonra karşı tarafa geçmek isteyen anne ve çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kaza sonrasında minibüs şoförü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kayabaşı Karakol Ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaza sonrasında yaşamını yitiren 4. sınıf öğrencisi İbrahim Arda Oruç ise bugün Başakşehir İmam-ı Azam camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.