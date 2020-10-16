İşin başında kimyager var! Tam 20 ton!

AA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kimyagerin, atık yağlara çeşitli maddeler katıp "10 numara yağ" diye tabir edilen kaçak akaryakıtı üretip satmaya çalıştığı bilgisini aldı.

KİMYAGER OLAN ZANLI GÖZALTINDA

AA'da yer alan habere göre konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, su tankları içinde depolanmış 20 ton "10 numara yağ" ele geçirdi. Yağı pazarlayıp satmaya çalıştığı öğrenilen kimyager İ.Ö. gözaltına alındı. İ.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

ONLARCA CANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye, ucuz olduğu için tercih edilen ancak ısıya bağlı olarak bir anda tutuşup yanan "10 numara yağ" kullanılması sonucu onlarca canını yitirmişti.