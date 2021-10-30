İşçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 yaralı

Kağıthane'de çıkan yangında 4 kişi tahliye edilirken 1 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 02.00'da Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Adagülü Sokakta bulunan konteynerde çıktı.

Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden inşaatın işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 işçi konteynerden kurtarıldı.