İşçi servisi devrildi: Yaralılar var

İHA

Mersin'de, Akkuyu Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Silifke ilçesi Sipahili Mahallesi'nden aldığı işçileri Akkuyu Güç Santrali'ne götüren Murat Çakmak yönetimindeki 07 ERL 29 plakalı otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslar ile Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

'YOLA MAZOT DÖKÜLMÜŞTÜ'

Görgü tanığı otobüs şoförü, "Sabahleyin yola mazot dökülmüştü, birden önümdeki araç kayarak yolun kenarındaki bariyere çarpıp şarampole yuvarlandı. Biz de jandarmaya ve ambulansa haber verdik" dedi. Yaralı işçilerde biri ise, "Sabah işe gidiyorduk. Araç birden şarampole yuvarlandı, ne olduğunu anlamadan kendimizi hastanede bulduk" diye konuştu.