İşçi servisi devrildi! 25 kişi yaralandı

DHA

Tekirdağ'ın Malkara, Hayrabolu, Saray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Saray ilçesinin Bahçeköy Mahallesi'nde işçileri taşıyan bir midibüs kontrolden çıkarak devrildi.

DHA'nın haberine göre, kazada midibüste bulunan 25 kişi hafif yaralandı. Yaralılar. Saray ve Çerkezköy'de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

EKİPLER SOLÜSYON VE TUZLAMA ÇALIŞLMASI YAPTI

Hayrabolu ilçesinde de ulaşıma kapanan iki köy yolunu açmak için ekipler çalışma başlattı. İl merkezindeki kar yağışı da kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Polis ekipleri önemli noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri de ana arterlerde ulaşımın aksamaması için solüsyon ve tuzlama çalışması yaptı.