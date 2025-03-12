İstanbul Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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AA'da yer alan habere göre Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.