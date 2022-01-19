İş makineleriyle 4 günde köprüyü çaldılar!

Ankara ile Beypazarı arasındaki yolun Dibecik Mahallesi mevkiinde, Kirmir Çayı üzerinde bulunan Gömleksiz Köprüsü, 1936 yılında yapıldı.
42 YIL HİZMET VERDİ 1978'DE HASAR GÖRDÜ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre betonarme inşa edilen köprü, 42 yıl hizmet verdi.
Ankara ve Beypazarı arasında sürücülerin geliş-gidiş olarak kullandığı, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki köprü, 1978 yılında meydana gelen sel felaketinde ağır hasar gördü.
ATIL HALDE KALDI, KULLANILMIYORDU
Köprünün bazı bölümleri yıkılırken, bazı yerlerinde de derin çatlaklar oluştu. Aynı yıl yeni köprünün yapılıp, devreye girmesiyle eski köprü, atıl kaldı.
JANDARMA ORTAYA ÇIKARDI
44 yıldır atıl olan köprü, yaklaşık 10 gün önce tabyaları ile birlikte çalındı. 2 iş makinesi ile yıkılan köprünün tabyaları, parçalar halinde kamyonlara yüklenip götürüldü. Çevredekiler, köprünün devlet ihalesi ile satıldığını düşünerek ihbarda bulunmazken, birkaç gün sonra jandarmanın fark etmesi üzerine çalışma başlatıldı.
KÖPRÜYÜ ÇALAN HURDACI ÇIKTI
Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelenerek yapılan çalışmada, Ankara'da hurdacılık yapan Z.K. tarafından köprünün çalındığı tespit edildi. Z.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
KÖPRÜ DEMİRLERİ İÇİN CİMER'E BAŞVURMUŞ
Z.K.'nin, atıl durumdaki köprünün demirlerini almak için CİMER'e başvuruda bulunduğu, olumsuz yanıt almasına rağmen 2 iş makinesi kiralayıp, köprüyü yıkarak, kamyonlarla parçalar halinde Ankara'daki hurdacılar sitesine götürdüğü ve burada parçalayıp, 70 ton demir elde ettiği belirlendi.
DEMİRLERİNİN DEĞERİ 500 BİN TL
Köprü demirlerinin değerinin, 500 bin TL olduğu belirtildi. Köprünün yıkım ve tahliye çalışmasının 4 gün sürdüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Köprünün parçalanması ve tahliyesinde çalışanların da ifadelerine başvuruldu.
"RESMİ YIKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"
Yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışan Özcan Güler, köprüdeki çalışmayı gördüğünü; ancak Z.K.'nin ve çalışanların rahat tavırları nedeniyle şüphelenmediklerini, resmi yıkım olduğunu düşündüklerini söyledi.
"İHALEYLE ALDILAR, YIKIYORLAR SANDIK"
Güler, "Biz burayı ihaleyle aldılar, yıkıyorlar, değerlendirecekler, diye düşündük ama sonradan öğrendik ki köprüyü çalmışlar. İş makineleri sürekli çalıştı. Kimse şüphelenmedi. 5-6 gün sürdü. Aldılar götürdüler. Biz de daha sonra jandarmanın tahkikatıyla öğrendik" diye konuştu.
"4-5 GÜN GELİP ÇALIŞTILAR"
Bölgedeki iş yerine ait depoda bekçi olarak görev yapan Cemalettin Çakıroğlu ise "Karayolları çalışma yapıyor, sandık. 4-5 gün çalıştılar. Kepçe çalışıyordu. Hiç bu tarafa gelmediler. Kimler olduğunu da hiç görmedik" dedi. Öte yandan Gömleksiz Köprüsü'nün tescilli yapı olmadığı öğrenildi.
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