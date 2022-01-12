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İş insanının "Spermlerim çalındı" davası! İşte DNA sonucu!

Son dakika haberine göre İzmir'de Sevtap Şensarı'nın (45), 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiği ikiz çocuklarının babasının iş insanı H.S.T. (61) olduğunu öne sürerek açtığı babalık davasında DNA raporu çıktı. Rapora göre, çocukların yüzde 99.99 oranında, spermlerinin çalındığını öne süren H.S.T.'den olduğu belirlendi

12.01.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İş insanının
İş insanının "Spermlerim çalındı" davası! İşte DNA sonucu!
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DHA

İzmir'de Sevtap Şensarı (45), 2000 yılında eşinden boşanan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı H.S.T. (61) ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

"ÇOCUĞU ÜZERİNE ALACAĞINI SÖYLEDİ" İDDİASI

DHA'da yer alan son dakika haberi ve iddiaya göre, erkek çocuğunun olmasını isteyen H.S.T., 2015 yılının ocak ayında konuyu Şensarı'ya açtı, doğacak çocuklarının kütüklerini ise resmi nikah yapıp üzerine alacağını belirtti.

ERKEK ÇOCUK İÇİN EMBRİYO SEÇİMİ

Şensarı, bunu kabul edip H.S.T.'ye ait olduğu iddia edilen spermle Kıbrıs'a gitti. Çocukların erkek olması için burada embriyo seçimi yapıldı, tüp bebek tedavisine başlandı.

ŞİDDET GÖRMEYE BAŞLADI, DAVA AÇTI

Hamile kalan Şensarı, aynı yıl eylül ayında 2 erkek çocuk dünyaya getirdi. Şensarı, çocukları ne zaman kütüğüne alacağını sorduğu H.S.T.'den şiddet görmeye başladığını ve bunun dozunun yıllar içinde çok yükseldiğini belirterek, Karşıyaka 3'üncü Aile Mahkemesi'ne 2018 yılında nafaka ve babalık davasının yanı sıra babalığın benimsenmemesi nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

İŞ İNSANINDAN DNA ÖRNEĞİ İSTENDİ

Mahkeme, DNA testi için örnek vermeye yanaşmayan H.S.T. hakkında yakalama kararı çıkarttı, testin sonuçlanmasını beklemeden her bir çocuk için aylık 2 bin TL nafakaya hükmetti.

DNA TEST SONUCU ÇIKTI

Ancak geçen yıl kasım ayında H.S.T. örnek verdi. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yapılan DNA testinin sonuçları çıktı. Sonuçlara göre, ikizlerin babasının yüzde 99.99 oranında H.S.T. olduğu belirlendi.

"SPERMLERİM ÇALINDI" SUÇ DUYURUSU

Bu arada DNA için örnek veren H.S.T., sonuçlar çıkmadan spermlerinin Şensarı tarafından çalındığını iddia ederek Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Savcılık H.S.T.'nin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi. Kararda, H.S.T.'nin daha önce de aynı sebeple suç duyurusunda bulunduğu ve daha önce de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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