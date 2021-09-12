İş arkadaşını böyle bıçakladı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, alacak verecek tartışmasında iş arkadaşını bıçaklayan şahıs, polis tarafından benzinlikte kıskıvrak yakalandı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerası yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, iş arkadaşları arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda taraflardan birinin küfür etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Olay, M.A.M.M'nin tartıştığı arkadaşı M.A.'yı bıçaklamasıyla son buldu.

Yaşananlar sonrasında M.A.M.M. isimli şahıs kayıplara karışırken, sırtından 3 bıçak darbesi alan M.A. ise Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumun polise intikali sonrasında Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde bir benzinlikte olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.A.M.M. karakoldaki işlemlerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adli işlemlerin tamamlanmasıyla şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.