İş adamı Ünsal Sert hayatını kaybetti

İş adamı Ünsal Sert, Ocak ayında koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Hafif semptomlar gösteren ve tedbir amaçlı hastaneye yatırılan Sert, bir süre sonra yoğun bakıma alınmıştı.

Bugün ise Sert'in, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.