İran ve Rusya'dan zirve

AA

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yakında gerçekleşmesi planlanan Rusya ziyareti, nükleer müzakereler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Abdullahiyan ve Lavrov, Reisi'nin Moskova ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin derinleşmesi ve gelişmesi için "iyi bir fırsat" olduğunu belirtti. Lavrov, Reisi'nin ziyareti için tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.

İran'dan Rusya'ya ihraç edilen bir tarım ürününün bazı teknik işlemler nedeniyle geri gönderilmesine değinen Abdullahiyan, bu sorunun süratle çözülmesine vurgu yaptı.

Lavrov da bu konudaki problemin teknik olduğunu ve ilgili kurumların sorunu çözmek için çalıştığını aktardı.

İki ülke arasında tarım ürünlerinin ihraç edilmesiyle ilgili anlaşmanın devam ettiğini kaydeden Lavrov, İran'dan Rusya'ya gönderilen dolmalık biberle ilgili de iki ülke yetkililerinin yarın teknik görüşmeleri yapacağını söyledi.