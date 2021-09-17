İran Şanghay İşbirliği Örgütü'ne kabul edildi

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildiğini açıkladı.

18 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Afganistan konulu görüşmesinde de Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik durumu da ele alındı.

Her iki liderin, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üyelik başvurusu dikkate alınarak Duşanbe’deki zirve hazırlıklarına değindiği de kaydedilmişti.

"SİYASİ ENGELLER KALKTI"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, 11 Ağustos'ta ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeliğinin önündeki siyasi engellerin kalktığını söylemişti.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne mutlu ki İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeliğinin önündeki siyasi engeller kalktı. Teknik formalitelerin ardından İran'ın üyeliği kesinleşecek. Güzel haber." ifadelerini kullanmıştı.

1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından "Şanghay Beşlisi" adıyla başlayan birliktelik, 2001'de Özbekistan'ın da katılmasının ardından adını Şanghay İşbirliği Örgütü ismini aldı.

9 Haziran 2017'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen zirvede Pakistan ve Hindistan'ın tam üyeliği onaylandı.