İran yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatın, Suriye'nin güvenliği açısında olumlu bir adım olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, "Tahran, Suriye'de düzenin ve güvenliğin sağlanması için atılan her türlü adımı memnuniyetler karşılıyor" dedi.

Musavi, "Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat olumlu bir adım. Anlaşmanın Türkiye'nin bölgeye yönelik endişelerini gidermesini ve Suriye'ye barış getirmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.