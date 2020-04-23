23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Basra Körfezi'nde İran'a ait sivil ya da askeri deniz araçlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde ABD'ye ait savaş gemilerinin vurulması emrini verdi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre Selami, mülkiyeti hakkında İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ihtilaf yaşanan Basra Körfezi'ndeki adaları ziyaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Basra Körfezi ve çevresindeki ABD donanmasına ait gemilerin taciz edilmesi halinde İran güçlerine ait hücumbotlarının vurulması" yönündeki talimatını değerlendiren Selami, İran'ın ulusal güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere kararlı ve etkili şekilde karşılık vereceklerini ifade etti.
Selami, "Biz de denizdeki askeri birimlerimize, İran'ın sivil ya da askeri gemilerinin güvenliğinin tehdit edilmesi halinde terörist ABD ordusunun gemilerini vurma emri verdik." dedi.
Basra Körfezi'nin güvenliğinin İran için stratejik önemde olduğunu belirten Selami, geçen hafta İran ile ABD güçlerinin Basra Körfezi'nde karşı karşıya geldiği olayla ilgili ise şunları söyledi:
"Geçen haftaki olayda denizdeki ABD askeri birimlerinde operasyonel karışıklık ve düzensizlik gözlemledik. ABD gemileri tehlikeli davranışlarıyla lojistik gemilerimizi rahatsız ettiler."
BASRA KÖRFEZİ'NDE ABD-İRAN GERİLİMİ
ABD donanmasına bağlı Beşinci Filo, 16 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini açıklamıştı.
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, 17 Nisan'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de ABD donanmasına ait savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde devriye görevindeki İran güçlerini engelleme girişiminde bulunduğunu belirterek, bunun ardından ABD savaş gemilerinin uyarıldığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump ise dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasına, İran güçleri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!