İran'dan şok haber: 23 milletvekilinde daha koronavirüs!

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İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında okulların hafta sonuna kadar tatil edildiğini ve bunun 20 Mart'a kadar uzatılmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşmeler yapılacağını aktarmıştı.

OKULLAR HAFTA SONUNA KADAR TATİL EDİLDİ

Halkın üzerindeki baskıların hafifletilmesi amacıyla bazı kredi ödemelerinin 2 ay erteleneceğini ve vergilerde de kolaylıklar sağlanacağını kaydeden Rebii ayrıca, virüsle ilgili Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan ile heyetler arası görüşmeler yapıldığını ve "bazı ülkeler" dışında gelecek her türlü yardımı kabul edeceklerini dile getirdi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN İRAN'A UZMAN EKİP

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),66 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle yaşamını yitirdiği İran'a uzmanlardan oluşan bir ekip gönderdiğini duyurdu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, DSÖ uzman ekibinin yeni tip koronavirüs için İran'a destek vermek amacıyla başkent Tahran'a ulaştığı bildirildi.

Sağlık uzmanlarından oluşan ekibin, İranlı sağlık makamlarıyla çalışacağı, bazı sağlık kuruluşları ve laboratuvarları ziyaret ederek İranlı yetkililere rehberlik edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan, Kanada, Lübnan, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görülen Kovid-19 vakalarının İran ile bağlantılı olarak ortaya çıktığını belirtildi.

Teknik ekip üyelerini taşıyan uçakta, 15 binden fazla sağlık çalışanını desteklemek için tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman ile yaklaşık 100 bin kişiyi test etmek için yeterli laboratuvar kiti bulunduğu bilgisi paylaşıldı.