İran'da savaş uçağı düştü!

İran'ın Tebriz kentinde bir savaş uçağı düştü.

İran'ın yarı resmi haber ajans Mehr'in aktardığına göre, İran'ın Tebriz kentinde bir savaş uçağı düştü.

Haberde düşen uçağın İran uçağı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kazayla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.