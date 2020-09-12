İran'da şampiyon güreşçi idam edildi!

İran'da şampiyon güreşçi Navid Afkari'nin idam edildiği açıklandı.

Afkari'nin hükümet karşıtı gösterilerde bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldürdüğü iddia ediliyordu.

Afkari hakkında idam kararı verilmesinin ardından uluslararası insan hakları ve spor organizasyonları idamın durdurulması için kampanya düzenlemişti.