İran devlet medyasının aktardığı habere göre, İran güçleri Körfez'de bazı Arap devletlerine petrol kaçırdığı iddiasıyla yabancı bir gemiye el koydu.

Geçtiğimiz ay, İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir tankere el koymuş, iki ülke arasındaki gerilim olayın ardından yükselmişti.

ABD ve bazı Avrupalı ülkeler yaşanan gelişmelerin ardından Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için bölgede bir deniz kuvveti oluşturma yolunda adımlar atmıştı.

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