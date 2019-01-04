İran Deniz Kuvvetleri İkinci Komutanı, İran'ın Mart ayından itibaren Atlas Okyanusu'nun batısına savaş gemileri göndereceğini söyledi.

Atlas Okyanusu, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarıyla Avrupa ve Afrika kıtaları arasında kalıyor. Washington yönetiminin İran'ın bu hamlesine nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

Basra Körfezi'nde bulunan Amerikan gemileri uzun süredir İran'ın temel milli güvenlik endişelerinden biri olarak gösteriliyordu. Tahran yönetiminin Amerikan sularının yakınına savaş gemisi göndermesi buna karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor.