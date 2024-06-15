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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz

        Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz

        MSB'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği operasyonlarda 17 terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:56
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        17 terörist etkisiz
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        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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