Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz
MSB'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği operasyonlarda 17 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.