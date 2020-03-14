Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen saldırıda 2 ABD, 1 de İngiliz askeri hayatını kaybetmişti.

ABD uçakları saldırının ardından Irak'taki bazı hedeflere saldırı düzenlemişti.