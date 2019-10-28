Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’ta işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluk protestolarının 3. gününde ölenlerin sayısının 74’e, yaralıların sayısının ise 3 bin 654’e yükseldiğini açıkladı. Protestolarda, hükümet ve siyasi partilere ait 90 binanın da hasar gördüğü belirtildi.

POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETMEDİ

İHA'da yer alan habere göre başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici sabah saatlerine kadar protestolarına devam ederken güvenlik güçleri ise göstericilere müdahale etmedi.

BASRA DA, KERBELA DA KARIŞIK

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde protesto nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sadece bir saatliğine kaldırıldı.

Kerbela kentinde ise dünden bu yana valilik binası önünde toplanan kalabalık binanın bazı kısımlarını ateşe verdi. Ancak güvenlik güçleri göstericilerin binaya girmesini engelledi.

"HERKES MESAİSİNİ YAPSIN" ÇAĞRISI

Ülkenin birçok yerinde hükümet karşıtı gösteriler devam ederken Başbakan Adil Abdülmehdi, bugün bütün devlet kurum ve kuruluşlarının mesai yapmasını istedi. Verilen emirleri uygulamayan memurların hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı uyarısında bulunan Abdülmehdi, devlet memurları ve öğrencileri mesai yapmaya çağırdı.

MİLLETVEKİLLERİ İSTİFA EDİYOR

Abdülmehdi’yi istifaya çağıran protesto gösterileri siyasi krize yol açtı. Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 4 milletvekili görevinden istifa etti. Irak Komünist Partisi üyeleri ve Şii lider Mukteda Sadr başkanlığındaki Sairun İttifakı milletvekilleri Raid Fehmi ve Hayfa el-Emin düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilerdeki taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmemesinden dolayı istifa ettiklerini açıkladı.

SİYASİ VE SİLAHLI GRUPLAR DEVREDE

Şii Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mühendis’in “Haşdi Şabi ülkeyi korumaya hazır” açıklamasına Şii lider Sadr’dan cevap geldi. Haşdi Şabi güçlerinden vatandaşı öldürmek için alet olmamasını isteyen Sadr, protestocular ile Haşdi Şabi güçleri arasından çatışma çıkma konusunda uyarıda bulundu. Sadr’a bağlı silahlı Saraya Selam güçleri göstericileri korumak için Bağdat’ın bazı bölgelerine dağılmıştı.

EKİM AYINDA ŞU ANA KADAR 231 KİŞİ ÖLDÜ

Irak’ta Ekim ayının başında düzenlenen protesto gösterilerinde 157 kişi hayatını kaybetmişti. Irak’ta Erbain günü nedeniyle ara verilen gösteriler 25 Ekim’de yeniden başlamıştı. Yeniden başlayan gösterilerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 231'e çıktı.