06 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Başkent Bağdat'ta konuşan Halbusi, yetkili makamların göstericilerin taleplerini yerine getirmemeleri durumunda sokaklara inerek halk protestolarına katılacağını söyledi.
"BEN DE ONLARLA SOKAĞA İNECĞİM"
AA'da yer alan habere göre Halbusi, göstericilerin liderlerine parlamentonun gelecek oturumlarına katılmaları çağrısında bulunarak, "Göstericilerin talepleri yerine getirilmemesi durumunda ben de onlarla birlikte sokağa ineceğim" dedi. Göstericilerden güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeksizin, meşru haklarını istemeye devam etmeleri çağrısında bulunan Halbusi, terörle eş gördüğü yolsuzlukla mücadele sözü verdi.
"YOLSUZLUĞUN TERÖRDEN FARKI YOK"
"Yolsuzluk afetinin terörden farkı yok. Yolsuzluğun yılan başlarıyla savaşacağız" diyen Halbusi, hükümetten hesaba çekilmeleri için yolsuzluğun elebaşlarının isimlerini belirlemesini istedi.
DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM SÖZÜ VERDİ
Göstericilerin sükuneti için uğraş veren Halbusi şunları kaydetti: "Devlet alternatif bulana dek, gecekonduların kaldırılmasının durdurulduğunu, vilayetlerdeki nüfusa göre dağıtılmak üzere 100 binden az olmayan konut inşası için gerekli bütçenin sağlandığını ilan ediyoruz. Şimdi başlayacak, ülke içinde göç edenlerin dönüşüne katkı sağlayacak bu proje bir milyon kişiye istihdam sağlayacak. Yüksek okul mezunlarına daha büyük imkanlar sağlanarak yeni memur alımlarına başlanacak. Sayıları bir milyon 250'e ulaşan dar gelirli ailelere sosyal yardımlar için gerekli olan finansman tahsisine parlamento destek verecek."
ÖLÜ SAYISI 100'Ü GEÇTİ
Olayların bitmek bilmediği Bağdat'ta dün 5 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü aştığı öğrenildi.
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