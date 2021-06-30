TSK ve MİT'in koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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