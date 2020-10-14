Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 PKK teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.