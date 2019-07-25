Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Hrk. ile koordineli,Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu,6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu." ifadeleri kullanıldı.