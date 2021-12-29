Güvenlik güçlerinin, bölücü terör örgütüne yönelik mücadelesi yurt içinde ve dışında aralıksız sürüyor.

AA'da yer alan son dakika haberine göre MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.