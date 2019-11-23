Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik başlattığı operasyonlar başarılı bir biçimde aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Harekatı gerçekleştiren uçakların başarılı bir biçimde üslerine döndükleri öğrenildi.

