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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!" ifadelerine yer verildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "#İyikivarsınEren Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Türkiye Bayrağı Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadeleri de kullanıldı.