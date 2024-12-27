Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 14 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.