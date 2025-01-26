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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz!

        Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz!

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:56
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        Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

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