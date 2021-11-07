Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükûmet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de güçlü patlama sesi duyulurken Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin buradaki evi hava saldırısına uğradı.

Irak ordusunun suikast girişimi olarak adlandırdığı olayda Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.