Reuters'ın haberine göre, Irak, aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye iade ettiğini açıkladı. Çocukları taşıyan uçak 17.30'da Bağdat'tan hareket etti

Çocukların iadesinin, Irak ve Türkiye ile UNICEF temsilcilerinin olduğu bir ortamda gerçekleştiği belirtildi.

Çocukların önemli bölümünün DEAŞ'lı teröristler tarafından Irak'ta bırakıldığı, 188 çocuğun küçük bir bölümünün ise sınırı yasa dışı bir şekilde geçtikleri için yargılandıkları ve cezalarını tamamladıkları ifade edildi. Çetiner Çetin'in aktardığı bilgilere göre, çocukların tamamının aileleri hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunuyor ve hayatlarını Irak hapishanelerinde tamamlayacaklar.

Bağdat'taki merkezde tutulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı en az 600 çocuk olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı bu konudaki temaslarını sürdürüyor.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ta ebeveynleri terör örgütü DEAŞ'a katılanların çocuklarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak'ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir." açıklamasında bulunmuştu.

Yıldız, kadınların Türkiye'ye getirilmesi konusunda ise hukuki sürecin farklı bir boyutu olması nedeniyle ayrı bir süreç yürütüleceğini belirterek, "Kadınlar için aynı süreci söylemek zor çünkü hapis cezasına çarptırıldılar. Suçluyla ilgili iade usulü terörle ilişkili olanların yararlanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bizim farklı bir kombinasyon üzerinde çalışmamız lazım çünkü anlaşmayla getirebileceğimiz bir şey değil. Anlaşmadan da bağımsız olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını almak istiyoruz dedik" ifadelerini kullanmıştı.