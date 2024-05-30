Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi SON DAKİKA: Instagram, Facebook, Whatsapp çöktü mü, neden girilmiyor? Meta açıklama yaptı mı?

        Instagram, Facebook, Whatsapp çöktü mü?

        Dünya çapında en çok kullanılan üç sosyal medya platformu olan Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta yaşanan erişim sorunu kullanıcıların kafasını karıştırdı. Bir süre çöken üç platform, yeniden erişme açıldı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Meta'nın üç platformu Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta bugün (30 Mayıs) kısa bir süre erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, bir süre hesaplarına giriş yapamadı. Peki, sorun hâlâ devam ediyor mu? İşte, detaylar...

        • 2

          INSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

          Dünyaca kullanılan ve üçü de Meta'ya ait olan Instagram, Whatsapp ve Facebook platformlarında yaşanan çökme sonucunda kullanıcılar bir süre hesaplarına giremedi ancak sorun çözüldü; üç platforma da giriş yapılıyor.

        • 3

          META'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

          Yaşanan erişim sorunu hakkında META'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını soruşturması tamamlandı: 22,5 yıla kadar hapis istemi
        Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını soruşturması tamamlandı: 22,5 yıla kadar hapis istemi
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Philadelphia Koridoru neden önemli?
        Philadelphia Koridoru neden önemli?
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Araçla ezmeye bıçakla kesmeye çalıştı! Müdür yardımcısı açığa alındı!
        Araçla ezmeye bıçakla kesmeye çalıştı! Müdür yardımcısı açığa alındı!
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Habertürk Anasayfa