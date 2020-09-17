Instagram ve Facebook kullanıcıları akşam saat 21.00'dan sonra erişim sorunu yaşadı. Instagram'a girenler "Akış yenilenemedi" hatası alırkan Facebook kullanıcıları ise siteye giriş yapamadı. Instagram, Facebook çöktü mü? Soruları akıllara geldi.

INSTAGRAM, FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.