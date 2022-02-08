İnşaatta yaşanan korkunç an kamerada!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kepçenin altında kalan işçi Birol Doğan hayatını kaybetti.

Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde bir inşaatta boru döşenmesi sırasında yaşanan iş kazasında, kepçe işçi Birol Doğan'ın üzerine düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz işçi memleketi Çorum'da toprağa verildi.