İnşaatta göçük meydana geldi! 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir Kayabaşı'nda inşaat alanındaki kazı çalışmalarında saat 11.00 sıralarında toprak kayması oldu.

Salih Yazaydık isimli işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Salih Yazaydık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.