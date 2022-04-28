Selçuklu ilçesinde bugün saat 13.30 sıralarında, yapımı süren binanın ikinci katında beton dökümü sırasında çökme oldu.

DHA'nın haberine göre, işçilerden Nuri Saçak ile İbrahim Bektaş enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle enkazdan çıkarılan 2 işçi, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.