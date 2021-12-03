Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türkiye İMSAD Kasım 2021 Sektör Raporu'nu açıkladı.
Rapora göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi eylül ayında geçen yılın eylül ayına göre yüzde 6,9 arttı. Ağustos ayında yüksek bir aylık büyüme gösteren inşaat malzemeleri sanayi üretiminde artış eylül ayında yavaşladı. İnşaat malzemelerine yönelik iç ve dış talep eylül ayında yavaşlamakla birlikte devam etti. Talep tarafında olumlu eğilimin sürdüğü eylül ayında, hazır beton ve çimento üretiminde küçülmeler görüldü.
2021 yılının 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre üretim artışı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. İç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki önemli talep artışı etkili olmaya devam etti.
ÜRETİM ÇİFT HANELİ YÜKSEK ORANDA ARTTI
2021 yılının 9 ayında 22 alt sektörün tamamında üretim 2020 yılının aynı dönemine göre yükseldi. Yılın 9 ayında tüm alt sektörlerin üretimi aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlarda arttı. En yüksek üretim artışı yüzde 56,3 ile seramik sağlık gereçlerinde gerçekleşti. Tuğla ve kiremit üretimi yüzde 43,2, kilit ve donanım eşyası üretimi yüzde 37,7, yalıtımlı kablolar üretimi yüzde 35,3, demir çelik radyatör üretimi yüzde 32,4 arttı. Isıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 34,4, seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 33,7 ve plastik inşaat malzemeleri üretimi yüzde 32,4 büyüdü.
Söz konusu dönemde, diğer alt sektörlere göre daha yavaş üretim artışı gösteren ürünler hazır beton, metalden kapı ve pencereler, metal yapı ve yapı parçaları ile çimento oldu.
Muhabir : Abdulselam Durdak
Yayınlayan : Harun Bahçivan
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