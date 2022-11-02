Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Büyükçekmece’de bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında 4 ceset bulundu.

Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada 4 ceset daha bulundu.

ESKİ MEZARLIK DEĞERLENDİRMESİ

Edinilen bilgilere göre, 1 Kasım günü saat 09.50 sıralarında şantiye alanında altyapı çalışması kazısı yapıldığı esnada ceset bulunduğu ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda toplam 4 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Ayrıca bu kişilerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da bulundu.

Yapılan incelemede de şu an itibari ile eski bir mezarlık olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.