İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı!

AA

Alınan bilgiye göre, ilçede bir inşatta göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı.

AA'da yer alan habere göre, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri enkazdan çıkarılırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.