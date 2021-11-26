Londra'da emeklilerden maaş protestosu

Ulusal Emekliler Topluluğunca (NPC) düzenlenen eyleme Lordlar Kamarası üyesi Prem Sikka da destek verdi.
İngiltere'de emeklilerin asgari gelirin yarısını aldığını belirten Sikka, "Bunun sonuçlarının ne olacağını düşünün. Parlamento görüşmelerinde bakanlar bunun iyi bir emekli maaşı olduğunu söylediler. Ben de onları bu maaşla bir ay yaşamaya çağırdım. Kimse gönüllü olmadı. 2,1 milyon emeklinin haftada 100 sterlinden az geliri var. Çoğu da kadın. Bu kabul edilemez." dedi.
Yakıt Yokluğu Eylem Grubundan Ruth London ise yaşlı, engelli, evsiz, aç veya uzun süredir hasta olan insanların ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirerek "Yakıt yokluğu kaynaklı ölümler bu zengin ülkede önlenemez değil. Bunlar konut, fosil yakıtlar, emekli maaşları, sosyal yardımlar, vergiler ve ücretler konusundaki bilinçli politikaların bir sonucu. Bunun böyle devam etmesine izin verilemez." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya yürüyen grup, emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi taleplerini içeren bir mektubu Başbakan Boris Johnson'a verilmek üzere güvenlik görevlisine teslim etti.
Ruth London, mektubun içeriğine ilişkin, Başbakan'ın bir konuşması sırasında sayfaları karıştırdığı için özür dilediğine atıfta bulunarak, "Af istemeniz gereken şey bu değil. Binlerce kişinin ölümüne neden olmanız affedilmez. Hayır, sayın Başbakan sizi affetmiyoruz." dedi.
63 BİN KIŞ ÖLÜMÜ
Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere ve Galler'de 2020-2021 kış döneminde 63 bin kişi hayatını kaybetti. Önceki kışa oranla yüzde 6,1 artan ölümler, 1969-1970 kışından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.
Ölümlerin yüzde yaklaşık 84'ü yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanırken diğer solunum yolu hastalıkları ve alzaymır da sebepler arasında gösterildi.
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