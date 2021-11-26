İngiltere Hamas'ı terör örgütü ilan etti

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da sunulan düzenlemenin parlamento tarafından onaylanmasının ardından Hamas'ın bugünden itibaren yasaklı terör örgütü haline geldiği belirtildi.

Bu kararın, Hamas üyelerinin veya gruba destek çağrısında bulunanların 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, terör örgütleri listesinin karar çerçevesinde güncellendiği ifade edildi.

Daha önce Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı terör örgütü ilan eden İngiltere, son adımıyla siyasi kanadı da yasaklamış oldu.

İngiltere'nin Hamas'la birlikte "terör örgütü" ilan ettiği grupların sayısı 78'e yükseldi.

Hamas daha önce de Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere çok sayıda dünya ülkesi tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti.

Hamas'ın tamamının Muhafazakar Parti hükümeti tarafından bu kapsama alınması, örgüte üye olmayı, destek çağrısı yapmayı ya da örgüte ait simgeleri kullanmayı giysileri giymeyi dahi İngiltere'de suç kapsamına alıyor.

KARARA TEPKİLER

2006 yılında Gazze Şeridi'nin kontrolünü alan Hamas, İsrail tarafından o zamandan bu yana dönem dönem bölgeden ülkeye roket saldırıları düzenlenmesinden sorumlu tutuluyor.

İnsan hakları örgütleri İsrail'i, Gazze'nin sivil bölgelerine hava saldırıları, Hamas'ı da sivilleri hedefleyen roket saldırıları düzenlemekle suçluyor.

Hamas kararla ilgili açıklamasında İngiltere'yi, "mağdurların aleyhine bir kararla saldırganları desteklemek" ile suçladı.

İsrail ise kararı memnuniyetle karşıladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Bir terör örgütünün hiçbir kolu meşru olamaz ve bu suni bir ayrımdır" dedi.